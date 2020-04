Coronavirus, Lega di Palermo: "B&b e case vacanze gratis per il personale sanitario"

La Lega di Palermo ha messo a disposizione di medici e infermieri che volessero distanziarsi dai nuclei familiari durante questo periodo di emergenza alcuni posti in strutture ricettive (b&b, case vacanze e simili) al costo delle sole spese vive (consumi e sanificazione). Ad annunciarlo è il commissario provinciale del partito di Salvini a Palermo, Antonio Triolo. "Un'iniziativa possibile grazie alla generosità di alcuni amici imprenditori - spiega -. Il settore del ricettivo non alberghiero, completamente dimenticato dalle istituzioni e dai decreti del governo, si mette così a disposizione di chi combatte in prima linea questa guerra al coronavirus nel momento del massimo bisogno. Hanno aderito all'iniziativa anche imprenditori iscritti e amministratori del partito che svolgono questa attività e che mettono la loro azienda al servizio del bene comune".

L'iniziativa prevede che gli interessati contattino il partito attraverso una casella e-mail, che la Lega ha messo a disposizione di chi volesse dare suggerimenti per interventi politici e normativi e che oggi si arricchisce anche di questa funzione solidale. L'indirizzo a cui mandare le richieste è emergenza.palermo@legasicilia.net. Hanno aderito all'iniziativa sino ad oggi 'L'Antico Casale' (Bisacquino), 'Sea houses apartments' (Cefalù), 'Borgo di Sullivan' (Palermo), 'Real Umberto' (Palermo), 'B&B del centro' (Partinico). La sanificazione degli ambienti sarà effettuata, anche questa a un prezzo sociale per scelta dell'azienda fornitrice in questo momento di emergenza, con ipoclorito di sodio 14% (come da protocollo Oms), dalla ditta 'Italpest Control Studio Life Italia'.