Coronavirus, da Palermo a Siracusa per andare a campeggiare: multato

Un palermitano di 50 anni è stato sorpreso mentre campeggiava, con la sua tenda, in prossimità della località balneare di Ognina, nel Siracusano. A pizzicarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale aretuseo nell’ambito dei controlli per l’applicazione delle misure di contenimento del Coronavirus. Per l'uomo è scattata una multa. I militari hanno inoltre sorpreso e sanzionato nella frazione di Cassibile cinque uomini, non conviventi tra loro, che a bordo di un’autovettura si aggiravano per le vie della frazione.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.