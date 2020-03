Coronavirus, frontiere chiuse e volo cancellato: palermitani bloccati a Bucarest

"Italia zona protetta". È la frase che risuona da ieri e rimbalza di regione in regione, città in città, da Palermo ad Aosta. Un' espressione che porta con sé una lunga lista di divieti anche per i palermitani che si sono svegliati con nuovi obblighi con cui convivere. Misure eccezionali per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus e, ammettiamolo, la ritrosia degli italiani al rispetto delle regole. Basti pensare all'assalto dei supermercati, alla fuga dalle regioni del Nord quando c'era ancora la distinzione tra zone rosse e non. E tra le conseguenze eccezionali della situazione c'è lo stop ai voli da e per l'Italia deciso da Ryanair. Una serrata che pesa sui palermitani che si trovano all'estero. È il caso di Marta V. , del marito Alessio e dei suoceri letteralmente bloccati a Bucarest perché il loro volo di rientro è stato cancellato. La Romania ha chiuso le frontiere e a PalermoToday Marta dice: "Paesi, istituzioni, aziende che garantiscono servizi importanti devono dialogare. Provvedimenti presi senza coordinamento creano confusione sulla pelle dei cittadini. Fateci tornare a casa".

Il gruppo è partito da Palermo sabato scorso e il rientro era fissato per oggi. Una comunicazione di Ryanair però li gela: "Gentile cliente - si legge - siamo spiacenti di informarti che, a causa del dilagare del COVID-19 in Italia, Ryanair è stato costretto a cancellare il tuo volo, FR8501 in partenza da Bucharest (Otopeni) per Palermo il giorno 10mar20.Ti preghiamo di avvisare eventuali clienti che avrebbero dovuto viaggiare con te. Stiamo provvedendo a informare ciascun cliente riguardo alla possibilità di scegliere tra il rimborso totale del costo del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo, con la dovuta assistenza (consulta le informazioni riportate di seguito".

"Avevamo prenotato i voli già da mesi - racconta Marta - ben prima che esplodesse il caso Coronavirus. Abbiamo scelto di partire perchè non la nostra destinazione non era 'a rischio', consapevoli comunque che al rientro sarebbe stato opportuno seguire delle norme di prevenzione. Al nostro arrivo le autorità locali ci hanno chiesto di compilare un documento indicando la città di provenienza, la durata del soggiorno e fornendo informazioni di carattere sanitario". Mentre il gruppo faceva i bagagli per tornare a casa, la notifica sul telefono di un messaggio dalla Ryanair. Volo cancellato.

"Sono andata in aeroporto - prosegue Marta - per chiedere maggiori informazioni al personale della compagnia. L'unica soluzione praticabile era un biglietto per Londra e, da lì, un secondo volo per Palermo. Però intanto la partenza è rinviata al 12 marzo, con tutti i problemi organizzatiivi del caso. E, cosa peggiore, c'è una grande incognita: potrò partire poi da Londra verso Palermo? Chi mi assicura che la situazione non cambi ancora e io resti a Londra?".

Da qui la decisione di rivolgersi al consolato italiano. "Volevo chiarimenti, tutela. Ho ottenuto un'amara sorpresa - prosegue - alla Farnesina è arrivata la notizia che la Romania ha chiuso le frontiere per e dall’Italia. Mi hanno detto, in poche parole, che loro non possono fare niente. Tecnicamente non ci hanno neppure accolti. La conversazione è avvenuta dalla cancellata perchè il console era impegnato e quindi non siamo neppure entrati". Di fatto i quattro palermitani sono "congelati" in attesa di potere tornare a casa. "Sappiamo che adesso tutta Italia è zona protetta - conclude - ma è doveroso permettere ai cittadini di tornare".

PalermoToday ha contattato la Farnesina per avere delucidazioni ed è in attesa di una risposta.