Palazzo delle Aquile si "veste" con i colori della bandiera: "Segno di speranza contro l'epidemia"

Palazzo delle Aquile, sede del Comune, da stasera è illuminato con i colori della bandiera italiana "come atto simbolico e di speranza per il superamento della emergenza del Covid-19".

"Un atto simbolico ma di forte impatto in questo momento in cui è importante che tutti si sentano parte della comunità - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando -. Un modo per ribadire come nessuno è solo, nessun cittadino, nessuna città, in questo nostro sforzo comune per salvare vite umane e per uscire insieme da questo momento di forte crisi".

L'illuminazione con il tricolore di Palazzo delle Aquile è stata realizzata gratuitamente, come omaggio alla città, dalla ditta Idock Event light design e la Sms Eventi di Emanuele Noto.

