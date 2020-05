Virus, infermiere dell'ospedale Cervello positivo: tamponi per il personale del Pronto soccorso

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il Covid-19 entra all'ospedale Cervello non per un paziente esterno ma colpendo un sanitario. Un infermiere in servizio al Pronto soccorso Covid è risultato positivo. L'uomo da giorni accusava una lieve forma di astenia, poi il test che non ha lasciato dubbi. Adesso è ricoverato in osservazione nel reparto di Malattie infettive e le sue condizioni generali sono buone. E' immediatamente scattato il protocollo di sicurezza e sono stati sottoposti a tampone tutti i lavoratori del Pronto soccorso, inclusi addetti alla vigilanza e inservienti. Su cento test, i primi 15 hanno dato esito negativo.

La notizia ha scosso il nosocomio di via Trabucco, che finora non aveva registrato alcun contagio tra il personale. La riflessione comune, che riecheggia sottovoce tra le corsie, è che i protocolli sono sempre stati rispettati con rigore. Sono state adottate tutte le misure di sicurezza sia durante i turni, sia negli scampoli di vita privata degli ultimi mesi. Tra i colleghi c'è vicinanza all'infermiere e ai suoi familiari (anche loro sottoposti al test) e l'essere consapevoli che un caso isolato conferma sostanzialmente la bontà degli accorgimentio presi, non basta per non provare amarezza.