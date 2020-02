Coronavirus, Orlando: "Garantire sicurezza e diritti sempre"

"Abbiamo mantenuto in Sicilia il lavoro sul contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus entro i gusti toni e canali istituzionali, scevri da posizioni ideologiche e di parte politica". A parlare è il sindaco Leoluca Orlando, che in una nota diramata in serata fa sapere: "Abbiamo lavorato - il Comune, la Regione, la Prefettura, la Protezione Civile e tutti quanti chiamati ad operare in queste ore - con grande responsabilità e respinto toni e comportamenti irrazionali e populisti. Sulla vicenda dei migranti e dell'equipaggio a bordo della Sea Watch 3 non si può che mantenere lo stesso approccio. Vi è una necessità di isolamento precauzionale di tutte le persone a bordo per la tutela loro o di chi è a terra? Se vi è (e lo dicano gli esperti in materia e l'USMAF), si valuti se tale isolamento può essere fatto a bordo della nave o no in condizioni di assoluta sicurezza. Ogni altro discorso o proclama rischia di essere appunto solo un proclama sganciato dalla realtà e dalla necessità di rispettare i diritti di tutti".