Marcia indietro di Orlando, rinviata la Ztl: "Aspettiamo prima il nuovo Dpcm"

Marcia indietro del sindaco Orlando sulla Ztl. Dopo la spaccatura all'interno della maggioranza e l'offensiva delle opposizioni, che ieri hanno presentato una mozione e una delibera per prolungarne lo stop fino al 31 luglio (o comunque fino a quando non finirà l'emergenza sanitaria), il primo cittadino rinvia il ritorno della Zona a traffico limitato, che era stata sospesa proprio a causa del Coronavirus.

Lo fa con una dichiarazione ufficiale in politichese, che più politichese non si può. "Ho ritenuto utile comunicare alla Giunta - dichiara Orlando in una nota - che dopo gli imminenti provvedimenti del governo nazionale, che certamente avranno un impatto sull'organizzazione delle attività economiche e sulla possibilità di mobilità dei cittadini, proporrò i conseguenti provvedimenti su modalità e tempistica di misure di tutela ambientale e Ztl, per l'indispensabile controllo dei valori dell'inquinamento atmosferico".

Tradotto: il 18 maggio la Ztl non parte; deciderò io tempi e modalità in relazione al nuovo Dpcm che verrà firmato dal premier Conte. Un modo per disinnescare l'iniziativa del neonato coordinamento delle opposizioni - oggi più unite che mai - ma soprattutto per far calmare le acque dentro la sua stessa maggioranza. Non è un mistero, infatti, che i due gruppi di Italia Viva abbiano mostrato sin da subito una certa contrarietà alla reintroduzione della Ztl, una scelta definita "fuori luogo e incomprensibile". Anche il gruppo di più stretta osservanza orlandiana, Avanti Insieme, aveva predicato prudenza, ancorando la Ztl "ad un percorso partecipato che tenga conto delle limitazioni imposte alla mobilità dal Covid-19".

Gli animi si erano talmente scaldati che la contrapposizione tra i gruppi di maggioranza (Sinistra Comune esclusa) e l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, sarebbe arrivata all'apice. Contattato da PalermoToday, poco prima che il sindaco diramasse la sua nota, Catania si è trincerato dietro un "no comment". E c'è chi surrurra che anche tra l'assessore e il primo cittadino la "temperatura" si sia alzata. L'intervento del sindaco, che a conti fatti ha evitato un possibile "strappo" nella maggioranza, è arrivato dopo una prima presa di posizione a sostegno della riapertura, insieme all’assessore Catania; e poi una seconda "uscita" (assieme alla Giunta) più prudente per sottolineare "le difficoltà vissute da cittadini e imprese in questo momento difficilissimo" e annunciare norme più "morbide" per la Ztl diurna.

La Giunta aveva infatti prospettato permessi gratuiti per consegne a domicilio e operatori sanitari, in aggiunta alla proroga dei pass. Ma gli aggiustamenti non hanno convinto né i commercianti né i consiglieri comunali, con l'opposizione che mercoledì avrebbe votato in Aula la mozione per chiedere il rinvio della Ztl. Rinvio che adesso è arrivato con la decisione finale del sindaco.

"Prendiamo atto con soddisfazione della scelta del sindaco Orlando di aspettare le indicazioni del governo nazionale sulla mobilità e sulla ripresa economica per poter prendere una decisione definitiva sulla riattivazione della Ztl. Una tempistica che lascia immaginare che la Ztl non verrà riattivata dal 18 maggio, ma solo al termine di un supplemento di riflessione che tenga conto della necessità di tutelare la salute dei cittadini" così commentano Toni Sala, Valentina Chinnici, Claudia Rini, Paolo Caracausi, Massimo Giaconia, consiglieri di Avanti Insieme.

Ma l'opposizione mette il dito nella piaga della questione politica. Il gruppo della Lega va per primo dritto al sodo: "Evidentemente Orlando era preoccupato di affrontare il Consiglio comunale, dove la bocciatura sarebbe stata certa. Resta immutato il dato politico di un'amministrazione che sulla mobilità dei cittadini e sull'impatto che questa ha per le imprese continua ad improvvisare, trascinata dalla cieca foga ideologica dell'assessore Catania. Approfittando di questo momentaneo rinsavimento politico del sindaco, speriamo che già da domani si possa finalmente avviare una seria discussione nel Consiglio comunale e col Consiglio comunale, in questi anni ignorato dalla Giunta su questo tema delicatissimo, e si possano ascoltare le categorie produttive della città, totalmente abbandonate a loro stesse".

