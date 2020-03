Coronavirus, Orlando: "A Palermo per negozi di generi alimentari nessun'altra restrizione"

"Non è prevista a Palermo al momento alcuna ulteriore restrizione negli orari di apertura dei negozi di generi alimentari. Soprattutto fin quando non sarà aperto il mercato ortofrutticolo favorendo una più capillare distribuzione del fresco con i canali della piccola e piccolissima distribuzione, non dovrebbero esserci modifiche negli orari". E' quanto precisa in una nota il Comune di Palermo, spiegando che "più che da una corsa all'accaparramento, le lunghe code registrate oggi presso molti supermercati sembrano essere state generate più dalle restrizioni agli ingressi, con un forte contingentamento da parte dei gestori nel rispetto dei decreti nazionali e delle ordinanze regionali.

Il sindaco Leoluca Orlando informa che "in ogni caso il Comune e la Città metropolitana stanno monitorando con la Regione l'andamento della situazione, perché siamo tutti coscienti della necessità di garantire allo stesso tempo la prevenzione del contagio e un adeguato rifornimento alimentare ai cittadini. Anche per questo invito i cittadini a non dare ascolto a voci allarmistiche e vere e proprie fake-news che spesso circolano in rete, affidandosi per l'informazione unicamente ai canali istituzionali o alle testate giornalistiche".