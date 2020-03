Coronavirus, Orlando: "Entro il 5 aprile i primi aiuti per almeno 5 mila famiglie palermitane"

"Entro il 5 aprile i primi aiuti per almeno 5.000 famiglie palermitane". Ad annunciarlo è stato il sindaco Leoluca Orlando sulla propria pagina Facebook. La giunta comunale, riunita ieri pomeriggio, ha approvato un meccanismo di sostegno per le famiglie che per via del Coronavirus stanno affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica. Per Palermo sono previsti oltre 5 milioni di euro.

"Appena il governo nazionale e quello regionale pubblicheranno i provvedimenti con i criteri di assegnazione delle somme e degli aiuti noi siamo già pronti a partire con un sistema misto che prevede sia aiuti alimentari diretti sia la possibilità di facilitare l'acquisto di beni di prima necessità nei negozi cittadini", ha spiegato Orlando annunciando il provvedimento che prevede un impegno immediato di risorse comunali per far fronte all'emergenza che poi saranno reintegrati con i contributi dello Stato e della Regione.

"Su proposta dell'Assessore Mattina condivisa da tutta la Giunta, si è parlato di un sistema misto, che dovrebbe prevedere sia la possibilita' di un aiuto alimentare diretto, tramite la fornitura di cibo tramite la Centrale unica appena attivata con Caritas e con le associazioni, sia la possibilità di buoni da poter spendere per l'acquisto di beni di prima necessità", ha aggiunto Orlando. Il sindaco ha chiuso così: "Invito tutti coloro che non siano già percettori del reddito di cittadinanza e si trovino ad affrontare questa situazione di emergenza a registrarsi sul portale della Protezione Civile in modo da rendere più facile l'organizzazione del lavoro".

In allegato la lista completa dei comuni in Provincia di Palermo (l'ultima cifra a destra corrisponde al numero di famiglie che riceveranno gli aiuti)

