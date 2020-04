Coronavirus: "Nella legge di conversione dl cura Italia si riconosca bonus babysitter e fondo di solidarietà anche alle ostetriche”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A tutela della dignità delle ostetriche, i Consigli direttivi degli Ordini della Professione di Ostetrica della regione Agrigento -Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani, Catania, chiedono a gran voce e con determinazione che si ponga fine alle discriminazioni che da troppo tempo la politica, a livello nazionale e a livello regionale, sta infliggendo alla Categoria ostetrica. Non ultima, purtroppo, l’esclusione al diritto di accesso al bonus babysitter (art. 25) e al Fondo di solidarietà (art. 22-bis introdotto con voto al Senato) contenuti nel decreto Cura Italia che sta ultimando l’iter di conversione in legge – annunciano i consigli direttivi degli OPO di Agrigento -Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani, Catania, della regione Sicilia. Non è più possibile tacere e subire – continuano i rappresentanti regionali della categoria ostetrica -, a maggior ragione per il fatto che tali discriminazioni vengono attuate dalla Politica e dalle Istituzioni, ovvero quelle preposte alla tutela e al riconoscimento dei diritti dei cittadini e dei professionisti della salute. I consigli direttivi degli Ordini della Professione Ostetrica della regione Sicilia chiedono, conformemente a quanto già fatto dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, che nell’iter di conversione del DL Cura Italia, attualmente in esame alla Camera, al pari di altri operatori sanitari vengano riconosciuti anche alle ostetriche il bonus babysitter (art. 25) e il fondo di solidarietà per i familiari delle vittime del Covid-19 e aderiscono alla petizione online “stop discriminazioni: bonus babysitter e fondo di solidarieta’ anche alle ostetriche”.

È indispensabile che la politica sani il vulnus rivolto all’intera intera Categoria che sta dimostrando ancora una volta, anche nell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, abnegazione e costanza nel proprio impegno quotidiano e che, nel rispetto delle misure di distanziamento, continua a garantire la propria presenza e assistenza alle donne nel periodo perinatale (gravidanza, parto, puerperio e allattamento), nella prevenzione nel senso più ampio del termine, sfruttando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia per evitare il rischio di contagio. Un rischio di contagio che non fa sconti a nessuno stando ai dati pubblicati di recente dall’Istituto Superiore di Sanità, secondi i quali 6.988 tra ostetriche e infermieri (43%) hanno acquisito l’infezione da SARS-COV-2. Le ostetriche, oltre al loro sapere, saper fare e saper essere, sperimentano un saper divenire pur di non lasciare sole le donne in questo particolare momento storico della vita del Paese.

Gli Ordini della regione Sicilia chiedono che si estenda ai familiari di tutti i professionisti deceduti da Covid-19 l’accesso al Fondo di Solidarietà e si recepisca quindi si approvi l’emendamento all’articolo 25 degli On. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, con il quale si chiede “ Al comma 3 sostituire le parole 'alla categoria dei medici, degli infermieri dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari' con le seguenti ‘alle professioni di cui alla legge n. 3 del 2018’”. Infine, ma non da ultimo, – concludono i componenti dei Consigli direttivi degli Ordini della regione Sicilia - si auspica che d’ora in avanti in tutti i provvedimenti nazionali, regionali futuri venga rivolta alla categoria ostetrica la doverosa attenzione e il giusto riconoscimento per il lavoro svolto con professionalità da 21mila Ostetriche italiane, che da sempre sono con e per la donna”.

F/TO Dott.ssa C. Drago, OPO AG/CL Dott.ssa R. Taverna, OPO CT Dott.ssa O. RISTAGNO, OPO EN Dott.ssa M. Santo, OPO ME Dott. E. Lopresti, OPO PA Dott. S. Scribano, OPO RG Dott. ssa M. Pullara, OPO SR Dott.ssa F. Cascarano, OPO TP