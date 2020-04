Coronavirus, il Nursind Sicilia: "Chiarire ruolo dell’infermiere nelle unità speciali di assistenza"

Le unità speciali per contrastare il coronavirus, le Usca, non prevedono la figura dell’infermiere. Prevedono dei “soggetti” a vario titolo che nei fatti vengono individuati tra gli infermieri che finiscono per svolgere altre mansioni. Lo segnala il Nursind Sicilia che in una nota all’assessorato alla Salute chiede di “fornire con una nota una chiara interpretazione non certo assoggettata alle interpretazioni delle direzioni strategiche, che hanno introdotto la figura infermieristica, infermieristica/autista e raccoglitore di dispositivi di protezione dismessi”.

Il Nursind chiede inoltre che “da parte delle Direzioni strategiche sarebbe interessante capire ruolo, funzioni ed economie per il personale infermieristico impegnato all’interno dell’Usca, saranno attivate le prestazioni aggiuntive? Sarà riconosciuto l’indennità di riferimento? Sarà fatto un bando di partecipazione volontaria come successo per i medici? Sono stati mobilitati gli infermieri e quindi carenti i servizi dove prima erano assegnati? Si è proceduto ad assunzioni a tempo determinato? Si è proceduto ad assunzioni con pagamento orario e partita iva a 12,77€/ora? Tutto questo appartiene ad una informativa sindacale e ad un programmazione seria e fattiva da parte di chi gli infermieri dovrebbe tutelarli e soprattutto nel rispetto delle regole che il legislatore ha messo in essere”.