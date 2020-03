Coronavirus, il Nursind: "Pericoloso per il personale lavare in casa le divise"

"Servono più divise soprattutto dopo le nuove assunzioni, ma la cosa che in questa fase risulta fondamentale è effettuare il lavaggio a livello centralizzato e non delegarlo ai lavoratori nelle proprie abitazioni". È quanto richiesto dalla segreteria provinciale del Nursind Palermo, che per voce di Aurelio Guerriero e Giuseppe Giammalva chiede interventi urgenti tra l’Ingrassia e il Civico di Partinico, per altro adesso divenuto punto di riferimento per la cura del Covid-19.

“La salute dei lavoratori della sanità – dice il Nursind Palermo – in questa fase è essenziale. Non possiamo permetterci che nessun operatore si ammali. Le divise non possono essere portate a casa per il lavaggio, è pericolosissimo. Invece al momento non sono stati neanche individuati dei punti di consegna per consentire la raccolta e la pulizia. Le divise devono essere fornite al momento dell'assunzione e non dopo anni. Al momento sono in numero insufficiente, tanto da costringere il personale a comprarle a proprie spese. Situazione presente anche all’ospedale di Partinico e che appare delicatissima proprio per il compito che la struttura dovrà svolgere. Altro tema è quello di pappagalli e padelle, strumenti indispensabili per i bisogni fisiologici dei pazienti costretti a stare a letto. C’è una carenza di questi strumenti e questo aumenta il rischio delle infezioni nosocomiali. Tale condizione è presente in ogni reparto, a Partinico come a Termini Imerese”.