Coronavirus, Musumeci convoca vertice con enti locali 

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha convocato per domani (giovedì 12 marzo) un vertice sull'emergenza Coronavirus nell'Isola. Alla riunione, che si terrà in videoconferenza a partire dalle ore 10, oltre al governatore saranno presenti l'assessore alla Salute Ruggero Razza, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, l'Anci Sicilia, i sindaci delle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e i commissari dei sei Liberi consorzi dei Comuni.

Intanto dalla Regione arriva una puntualizzazione: "Continuano a circolare - si legge in una nota - sia sui social che in varie chat, documenti video, audio e testuali, con informazioni palesemente false sull'emergenza Coronavirus in Sicilia. Si invitano i cittadini, pertanto, a non tenerne conto e a non contribuire all'ulteriore condivisione e diffusione se non dopo averne verificata l'autenticità. Le notizie ufficiali sono solo quelle diffuse attraverso i vari canali della Regione Siciliana. A tal proposito, é stato realizzato un video con le informazioni sui comportamenti da tenere fino al 3 aprile. Questo il link".

Da capire se Musumeci chiederà di adottare nuovi provvedimenti. "Ho parlato con l'Autorità portuale di Palermo - aveva detto il governatore stamattina - che mi conferma esserci un armatore disposto a mettere al molo una nave crociera con un centinaio di posti letto e personale sanitario qualora dovessimo arrivare al piano B. Siamo pronti a ogni evenienza, fino a questo momento comunque non c'è stato in Sicilia alcun decesso e quindi continuiamo a sperare. Stiamo predisponendo anche nuovi posti letto: ne abbiamo già pronti 200, in aggiunta ai 411 di cui già disponiamo".