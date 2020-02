VIDEO | Coronavirus, Musumeci rassicura: "La Sicilia non è zona rossa"

Il governatore, il sindaco, l'assessore regionale alla Salute e il capo regionale della Protezione civile hanno fatto il punto della situazione nell'Isola. Azioni per evitare il contagio prese in raccordo con l'unità di crisi nazionale in materia di Covid-19. Al governo nazionale la richiesta di potenziare i controlli anche per chi si muove in treno o pullman