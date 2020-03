Coronavirus, arriva l'alt di Musumeci: "Nessuno deve più entrare in Sicilia"

La notte agitata agli imbarcaderi di Villa San Giovanni e Messina, con le fila di auto in procinto di attraversare lo Stretto per arrivare in Sicilia, ha fatto andare su tutte le furie il presidente della Regione Nello Musumeci. Che oggi, in diretta Facebook da Catania, alza ancora la voce e ordina ai siciliani di rispettare le norme anti Coronavirus: "E' vietato tornare nell'Isola. E' un danno per chi è costretto a ricevere questa gente, che vuole tornare dal Nord dopo la chiusura di scuole e fabbriche".

Musumeci ha chiesto al governo un cordone di forze dell'ordine "per impedire il passaggio in Sicilia". Un appello parzialmente caduto nel vuoto. Ecco perché il governatore, pur confermando "il rispetto per ministri ed esecutivo nazionale", dà l'alt: "Nessuno deve più entrare in Sicilia. A Roma lo sanno tutti, si rafforzino i controlli: noi siciliani non vogliamo essere carne da macello. Che senso ha - domanda Musumeci - adottare provvedimenti restrittivi se poi non ci sono forze dell'ordine a suifficienza e non si fanno sanzioni".

Dallo Stretto però arrivano notizie di "una normalizzazione del traffico". A dirlo è lo stesso governatore, che riferisce di una divisione "in due corsie agli imbarcaderi di Villa San Giovanni: da un lato quelli che hanno diritto ad entrare in Sicilia, dall'altro chi non ha diritto e dovrà tornare indietro". A chi gli chiede di applicare all'articolo 31 dello Statuto speciale, Musumeci risponde: "Quanta ignoranza! Non si può applicare fuori dalla Sicilia e il problema è in Calabria, lì ci deve essere lo Stato, che finora è stato assente, carente e lacunoso".

Nei confronti dello Stato, Musumeci ha battuto i pugni sul tavolo e ora, dice, "spero che la mia protesta sia arrivata a buon fine". Il governatore rivendica anche la stretta su runners (divieto assluto di fare attività sportiva) e supermercati (con la chiusura domenicale). "Fino a domenica scorsa c'era troppa gente in gio, il supermercato non era un fine ma un alibi per stare fuori. Ognuno deve osservare le regole e usciremo fuori da questo virus che sta facendo più morti dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale".

La Regione intanto sta approntando un piano di contrato al Covid-19, che prevede nuovi posti letto in rianimazione: "Almeno tra 250 e 300. Stiamo inoltre acquisendo nella nostra disponibilità alcune centinaia di posti letti in alberghi, che in questo periodo non lavorano. Serviranno per le famiglie che hanno case piccole e hanno difficoltà a tenere in isolamento un familiare. Già abbiamo trovato 150 posti letto a Palermo e un centinaio nel messinese". La Sicilia, secondo il governatore, si deve preparare anche al peggio. Ovvero al picco di contagi: "Speiamo di non arrivarci mai, ma dobbiamo essere nelle condizioni di garantire 2 mila posti letto per i contagiati".

Sui dispositivi di sicurezza individuali - mascherine su tutti - il presidente della Regione non si fa illusioni. "Finché non le vedo non ci credo. Il governo nazionale ne ha ordinate 10 milioni. In Sicilia ne servirebbero un milione, da quando è scoppiata l'emergenza fino ad oggi Roma ce ne ha mandate 10 mila. Tutti devono averle".

Musumeci infine ha invitato tutte le forze politiche a sotterrare l'ascia di guerra. "Stop alle polemiche, non è il momento. I prossimi giorni saranno quelli più difficili, dobbiamo evitare il dilagare del morbo. La Sicilia deve avere un solo cuore e dimostrare che può farsi carico delle responsabilità. Non facciamoci prendere dal panico, è il nostro nemico. Usciremo da questa situazione e anche bene. Che Dio ci aiuti!".

Al fianco di Musumeci si schiera il sindaco Leoluca Orlando: "Di fronte al comportamento criminale ed immorale di chi oggi cerca di rientrare in Sicilia rischiando di far esplodere anche qui in modo violento il contagio da Covid-19, risalta in modo gravissimo l'assenza totale di controlli agli imbarchi a Villa San Giovanni, che dovrebbero e potrebbero essere facilmente impediti da quel lato dello Stretto. Per questo chiedo l'intervento urgentissimo e personale del presidente Conte e del ministro Lamorgese perché sia rispettato e sia fatto rispettare a Villa San Giovanni il divieto di spostamento deciso ieri dal governo nazionale".