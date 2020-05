"Troppa gente e niente norme anti Covid": vigili chiudono pub in zona via Dante e scoppia il caos

Evitare che si ripetano assembramenti nelle zone della movida e nei pressi dei locali notturni. Con questo scopo sono proseguiti anche ieri sera i controlli da parte della polizia municipale. In via Zoppo di Gangi, nella zona di via Dante, i vigili sono intervenuti in un pub scoprendo che "clienti e avventori non osservavano le prescritte misure di prevenzione e non indossavano alcun dispositivo di protezione". Quando hanno iniziato a contestare le irregolarità, "ci sono stati momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento di supporto di tre pattuglie della polizia, al cui arrivo è stata ristabilita la calma".

Dal Comune parlano di una "lunga e a tratti tesa operazione di controllo" delle norme anti Covid. Il locale è stato chiuso e posto sotto sequestro cautelativo, con l'applicazione, oltre alle sanzioni pecuniarie per i titolari, della sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni.

Altri due interventi sono stati effettuati in via Carducci. A un venditore ambulante privo di autorizzazione sono stati sequestrati dei lotti di mascherine "prive di confezioni, etichettatura e istruzioni in italiano". Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 7.000 euro

Per il gestore di un locale è scattata una sanzione da circa 8.000 euro "in quanto esercitava in modo irregolare l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, senza la prescritta autorizzazione sanitaria".

"Proprio ieri la Giunta Comunale ha varato un pacchetto di iniziative a supporto del commercio e del settore della ristorazione - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - ma in ogni caso non è accettabile che alcuni operino nella più totale assenza di misure di sicurezza e persino senza rispettare le norme igienico-sanitarie di base. Alla polizia municipale e a tutte le forze dell'ordine va il mio ringraziamento ed apprezzamento per un lavoro spesso difficile, ma mai come oggi fondamentale per la tutela della salute di tutti".