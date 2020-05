Isola delle Femmine, palestra aperta nonostante i divieti anti Covid: multati in cinque

Si allenano in palestra nonostante il divieto di apertura ancora in vigore per il contenimento dell'emergenza Coronavirus. La guardia di finanza ha così multato cinque persone sorprese ad allenarsi in un centro di Isola delle Femmine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra di loro anche un personal trainer. Inoltre al titolare della palestra è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività. L'attività è stata temporanemante sospesa per un periodo di 30 giorni.