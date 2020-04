Coronavirus, Motostaffette Sicilia dona generi alimentari ad associazioni e parrocchie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un momento così buio per tutti, mentre tanti sono costretti a chiedere, noi abbiamo deciso di dare. A dirlo è Salvo Muratore, presidente di Motostaffette Sicilia che, in sinergia con il MotoClub GuzziMania, VespaClub Panormus e con il patrocinio del comitato Csain Palermo, ha effettuato una donazione beni di prima necessità ad associazioni, parrocchie e banco alimentare.

Per conoscere la miglior destinazione della nostra donazione ci siamo rivolti all’assessorato Attività Sociali del Comune di Palermo, il quale ci ha dato delle indicazioni su associazioni particolarmente disagiate per la quantità di famiglie indigenti da gestire. Le donazioni sono giunte così all’associazione Arcobaleno 3P di via Villagrazia, alla parrocchia Gesù Sacerdote - Centro ascolto Caritas di via Castellana, al Banco Alimentare Sicilia Occidentale di Cinisi, alla Bottega solidale - sportello Caritas presso la parrocchia San Francesco di Paola, in via Sant’Oliva.