Coronavirus, morto 73enne di Villabate: era ospite della casa di cura di Villafrati

Un morto al “Covid hospital” di Partinico ma anche una paziente di 92 anni guarita. Sale a 5 il numero dei decessi nella provincia di Palermo. L’ultimo è un 73enne di Villabate che, spiega l’Asp, è deceduto per insufficienza respiratoria ma aveva altre patologie pregresse.

L’ultima vittima è una delle decine di anziani ospiti della residenza sanitaria assistenziale di Villafrati, comune dichiarato zona rossa proprio a causa del focolaio “esploso” all’interno della struttura. Nel mezzo di questa tragedia pandemica giunge anche qualche buona notizia: 5 pazienti, tra i quali l’anziana donna, sono stati giudicati clinicamente guariti e dopo le ultime formalità saranno dimessi.

Complessivamente in Sicilia sale a 60 il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus e ben 2.017 sono i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nell'Isola, il numero dei positivi arriva a 1.359 (+99 rispetto a ieri). Ciò significa che nell'ultimo giorno poco meno del 5% delle persone sottoposte a tampone è risultato positivo (a differenza del 6,75% di ieri).

Questi i dati forniti dalla Regione e aggiornati alle ore 17 di oggi sabato 28 marzo. Questa la divisione degli attuali casi positivi registrati nelle varie province siciliane: Agrigento, 55 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (19, 3, 4); Catania, 350 (127, 16, 21); Enna, 158 (92, 1, 9); Messina, 262 (133, 3, 14); Palermo, 213 (80, 14, 5); Ragusa, 29 (9, 3, 0); Siracusa, 64 (26, 18, 2); Trapani, 61 (26, 0, 1).

Come leggere i numeri

I numeri vanno letti e interpretati, se si vuole davvero capire come evolve, in positivo o in negativo, un'epidemia. E si rischia di incorrere in particolare in un equivoco, che va spiegato. Quali sono i numeri che vanno analizzati per capire "come sta andando"? Sono prevalentemente due: i decessi, che sono il dato purtroppo più attuale e più legato quindi all'andamento della curva epidemica giorno dopo giorno. E poi il numero di casi totali, perché come detto è solo quello che dà conto di aumenti o diminuzioni nei contagi.