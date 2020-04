Monreale, vendita alimentari: da oggi ripristinati i vecchi orari

A Monreale vengono ripristinati i vecchi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di alimentari. Da oggi, con l’avvio della Fase 2 e dell’imminente ponte del Primo Maggio, previsto nel weekend, i vecchi orari tornano "nuovi" per effetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Alberto Arcidiacono. Prevista l’apertura alle ore 8 e la chiusura alle ore 20. Il provvedimento entra in vigore da oggi ed è stato trasmesso ai comandanti della polizia municipale e dei carabinieri. "Il Comando di polizia municipale e gli altri organi di controllo - si legge nell'ordinanza - cureranno l’esatto adempimento e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza. L’inottemperanza al provvedimento costituisce reato e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.