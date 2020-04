Coronavirus, a Monreale celebrato il primo matrimonio con la mascherina

Primo storico matrimonio con la mascherina. E' stato celebrato ieri mattina a Monreale dal sindaco Alberto Arcidiacono. Si tratta delle prime nozze da quando sono iniziate le restrizioni imposte dai decreti nazionali. Vincenza Balistrieri e il carabiniere Federico Basta al termine della cerimonia - come si legge sul sito dell'Ansa - non hanno rinunciato ad un romantico bacio, seppur con le mascherine.

Vincenza e Federico si sono sposati in Sala Rossa. Rispettate le norme ministeriali, distanza e dotazione di dispositivi di protezione. "L'emergenza e le limitazioni - hanno dichiarato gli sposi - non ci hanno scoraggiato. Per festeggiamenti ci sarà tempo. E' stato tutto estremamente veloce; eravamo solo noi e i testimoni, oltre al primo cittadino". Il matrimonio era stato programmato da tempo, e, a differenza di come hanno deciso tanti promessi sposi, i due giovani non hanno voluto rimandarlo. Come saranno rimandati il viaggio di nozze e gli addii al celibato e al nubilato.

Dopo la cerimonia in municipio gli sposi hanno scattato qualche foto nella storica Sala e poi si sono spostati nelle piazze di Monreale per continuare a fare qualche scatto di un matrimonio che rimarrà nella storia.