Coronavirus, la truffa corre sul web: online falsi moduli per autocertificazioni

Non solo mascherine a prezzi rincarati o prodotte abusivamente, ma anche falsi moduli per l'autocertificazione. Ai tempi del Coronavirus si diversificano anche le truffe. L'ultima trovata corre su internet. Alcuni siti offrono la possibilità di compilare online l’autodichiarazione per gli spostamenti.

Non sembra che gli stessi rispettino la normativa sulla privacy e quindi il pericolo è quello di consegnare i dati personali a persone non affidabili. Il modulo (per la Sicilia) può essere scaricato da http://tiny.cc/covid_autodich.

