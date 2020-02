Coronavirus a Palermo, audio fake su whatsapp: denuncia di Orlando alla polizia postale

Gira su whatsapp un messaggio allarmistico da parte di una presunta dipendente dell'ospedale Cervello che sta seminando il panico. Il messaggio audio, che distorce notizie sensibili sulle condizioni di lavoro nel nosocomio e lo stato di salute della turista bergamasca risultata positiva al test sul Coronavirus, è finito al centro di una denuncia presentata dal sindaco Leoluca Orlando alla polizia postale.

"Assistiamo oltre ai 'lucidi' tentativi di sciacallaggio da parte di chi aumenta il prezzo di beni particolarmente richiesti in queste ore, anche a comportamenti imbecilli, ugualmente se non più gravi, di mitomani o esibizionisti che alimentano la disinformazione e con essa un clima di isteria e paura" afferma Orlando in una nota.

"Mi auguro - conclude il primo cittadino - che vengano identificati e perseguiti per il danno che stanno creando in queste ore. Mi auguro che tutti collaborino nel non diffondere e bloccare queste 'catene' di disinformazione e confido nei media professionali perché contribuiscano a dare informazioni corrette e verificate".