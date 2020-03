A Palermo niente mercatini, Orlando: "Comprendere eccezionalità del momento"

Il sindaco Leoluca Orlando, preso atto del contenuto del decreto ministeriale per la prevenzione del contagio e dei chiarimenti che sono stati forniti dal governo nazionale ha inviato oggi una nota a tutte le forze dell'ordine della città e per conoscenza alle associazioni di categoria dei commercianti, sollecitandole a "mettere in atto tutto quanto necessario per impedire lo svolgimento di attività commerciali e mercatali all'aperto in contrasto con lo stesso decreto".

Alle associazioni è stato chiesto di sensibilizzare i propri soci "affinché comprendano la assoluta eccezionalità del momento e la necessità di provvedimenti straordinari per la salute di tutti."