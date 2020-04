Coronavirus, positivo anche primario dell’ospedale Villa Sofia: è ricoverato al Cervello

Si allunga la lista dei medici che hanno contratto il Coronavirus. Un primario in servizio all'ospedale Villa Sofia è risultato positivo ed è ricoverato al Cervello. Le radiografie al torace e la tac hanno confermato che è in atto una polmonite, in forma aggressiva. "Aveva la febbre da alcuni giorni poi si è presentato in ospedale ed è stato ricoverato", raccontano i colleghi.

Anche la moglie, sottoposta al tampone, è positiva, ma le sue condizioni non sono gravi e non è stato necessario il ricovero. Si sta tentando di ricostruire la rete dei contatti avuti dalla coppia. A preoccupare è anche il fatto che il primario, prima di manifestare i sintomi, ha avuto una riunione alla quale hanno partecipato circa trenta infermieri.

Nei giorni scorsi erano risultati positivi al Coronavirus anche un operatore del 118, un infermiere di Villa Sofia e il primario del Pronto soccorso pediatrico del Cervello.