Parla il barbiere di Mattarella: "Non vedo l'ora che torni a Palermo, così gli sistemo i capelli"

"Non vedo l'ora di rivedere il Presidente Mattarella per potergli sistemare i capelli, un po' lunghi. Capisco il suo rammarico perché in questo mese si sono davvero allungati un bel po'. E, quindi, non stanno in ordine”: parla così in un’intervista ad Adnkronos Franco Alfonso, palermitano di 81 anni che da oltre 20 anni è il barbiere di fiducia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche lui, venerdì sera, ha visto il fuorionda in cui Mattarella si lamenta con il suo portavoce Giovanni Grasso di avere qualche capello fuori posto. "Giovanni - gli dice - non vado dal barbiere neanche io", toccandosi la chioma bianca, senza sapere che poi quelle immagini, mandate per errore sui circuiti televisivi, sarebbero diventate virali.

“Anche lui, proprio come tutti noi, dovrà aspettare ancora per andare dal barbiere. E io sarò felice di potergli tagliare ancora i capelli”, racconta Franco Alfonso: “Il Presidente è venuto a Palermo l'ultimo sabato di febbraio e gli ho tagliato i capelli”.

Da quando è stato eletto Capo dello Stato, cinque anni fa, Mattarella fa venire il signor Alfonso nella sua abitazione, per questioni di sicurezza. "Quel sabato - racconta il barbiere - ci sono andato, come faccio sempre quando gli vado a tagliare i capelli e dare una sistemata alla sua chioma bianca, ma non immaginavamo che io avrei dovuto chiudere temporaneamente il salone e il Presidente non potesse venire per così tanto tempo a Palermo. Quel giorno venne solo per poche ore, ricordo, perché doveva rientrare subito a Roma".

Alle 19:00 di venerdì 27 marzo è stato diffuso un importante discorso del presidente delle Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto manifestare la propria vicinanza a tutti gli italiani in un momento sconvolto dalla grave emergenza. Oltre alla profondità delle sue dichiarazioni, resta il fuori onda pubblicato per errore sui canali social del Quirinale, una decina di secondi che pubblichiamo non per mancare di rispetto alla massima carica dello Stato, ma perché in quel "Non vado dal barbiere neanche io..." rivolto a chi invitava il Presidente ad aggiustarsi i capelli per la migliore inquadratura, c'è quell'empatia che cancella decine di sterili dichiarazioni di politici.