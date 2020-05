Politeama, le Mascherine Tricolore tornano in piazza: "Stop tasse e sanatoria per le multe"

"Sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza Coronavirus, stop alle tasse per il 2020, soldi a fondo perduto e finanziamenti immediati che non passino per le banche, un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo". E' quanto chiedono le Mascherine Tricolori, che ieri sono tornate a manifestare anche a Palermo per il quinto sabato di fila.

"Siamo cittadini, genitori, lavoratori, imprenditori, disoccupati, partite Iva e rappresentanti delle categorie più colpite come ristoratori, albergatori, baristi, imprese di noleggio con conducente, tassisti, edili, ambulanti colpiti dagli effetti del Covid. Ci siamo riuniti da Nord a Sud in maniere pacifica per esprimere la nostra rabbia sacrosanta" si legge in una nota, che annuncia "una grande manifestazione nazionale che si terrà nella capitale a giugno".

Nel mirino il governo nazionale: "Il tricolore è un simbolo di appartenenza, ma la mascherina non può essere considerata un bavaglio alla libertà di espressione e di manifestare il pensiero. Questo esecutivo, incapace e 'schiavo' di Bruxelles, vada a casa e la parola torni al popolo".