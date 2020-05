Termini Imerese, consegnate oltre tremila mascherine ai cittadini

Sono oltre tremila le mascherine consegnate ai cittadini di Termini Imerese. Lo rende noto il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti, che ringrazia per "la fattiva collaborazione la Protezione civile comunale, l'associazione gli Angeli e l'associazione Vigilantes. Nel centro alle porte di Palermo i casi positivi al Covid-19 sono 8, mentre in isolamento volontario si trovano 38 cittadini. Per 21, invece, è scattata la quarantena obbligatoria. Dall'inizio dell'emergenza a Termini Imerese c'è stata una sola vittima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.