Virus, mascherine obbligatorie come in Lombardia? In Sicilia allo studio una misura soft

Mascherine obbligatorie per chiunque esca fuori di casa? Dopo l'ordinanza della Regione Lombardia, che ha introdotto questa misura strong (obbligo di mascherina o "altro indumento" per coprire naso e bocca) a causa dell’alto livello di contagi, in Sicilia - dove invece la diffusione del Covid è più contenuta - il governo regionale starebbe studiando come muoversi.

"Nessuna decisione però è stata ancora presa", questo è quanto filtra dall'entourage della presidenza della Regione. Tuttavia i tecnici dell'assessorato alla Salute starebbero valutando la necessità di far indossare a tutti i cittadini delle mascherine - o comunque altre coperture del viso - nel caso in cui si esca da casa. Magari con misure più soft rispetto alla Lombardia, ovvero un'eventuale differenziazione tra zone all'aperto e luoghi dove è assolutamente necessaria la protezione per via della presenza contemporanea di molte persone (strutture sanitarie, supermercati ecc...).

Ragion per cui non è escluso che nelle prossime settimane non venga emessa un’ordinanza del governatore Musumeci che possa disciplinare questo tipo di fattispecie. Potrebbe essere il preludio a nuove regole future che disciplineranno la convivenza dei cittadini fuori da casa quando si entrerà nella cosiddetta "fase 2", quella cioè in cui il distanziamento sociale sarà meno rigido.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.