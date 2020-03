Coronavirus, mascherine dagli Usa a Palermo: il regalo di Lapo Elkann

Ancora una volta la generosità dei privati in aiuto allo Stato. Anche Lapo Elkann si è attivato in prima persona donando le ormai introvabili mascherine a Torino, Bergamo, Napoli e Palermo. "Altre scatole di mascherine sono in viaggio dagli Usa. Destinazione finale di questa prima donazione Torino, Bergamo, Napoli e Palermo. Grazie a Chiara Appendino, Giorgio Gori, Luigi De Magistris e Leoluca Orlando". Scrive su Twitter il rampollo della famiglia Agnelli, che già ieri aveva annunciato una donazione di mascherine alla Regione Lombardia.



Il gesto di Elkann arriva in un momento in cui la mancanza di dispositivi di protezione personale pesa come un macigno sulla sanità, palermitana ma non solo. Il governo Musumeci ieri sera, come risposta alle richieste sempre più pressanti da parte degli operatori sanitari, ha dato il via libera ai prototipi che erano stati consegnati qualche giorno fa dal distretto produttivo Meccatronica. La Protezione civile regionale è stata autorizzata a far partire gli ordinativi per le forniture di mascherine, gel igienizzante e visiere protettive 3D per i medici degli ospedali pubblici.