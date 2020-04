Caselli: "Il Coronavirus non ha fermato la mafia, anzi è pronta ad approfittarne"

"Il Coronavirus non ha fermato la mafia che, anzi, è pronta ad approfittarne". Così Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo e Torino, in un'intervista ad Articolo 21, in merito al rischio che le organizzazioni criminali possano puntare a mettere le mani sugli aiuti economici previsti per questa emergenza. "C'è la necessità assoluta di giocare d'anticipo - afferma Caselli, oggi Presidente onorario di Libera - sia realizzando al più presto aiuti massicci, i cosiddetti bazooka economici, sul piano nazionale ed europeo; sia pianificando per tempo forme efficaci di contrasto che incidano sul primo manifestarsi degli appetiti mafiosi".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.