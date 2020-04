Liberazione, Orlando: "La ricorderemo e celebreremo nonostante il Coronavirus"

Per celebrare la ricorrenza della Liberazione dal Nazifascismo del 25 aprile, domani a Palermo, alle ore 11 davanti alla lapide dedicata alla resistenza presso l'atrio di Palazzo delle Aquile, si osserverà un minuto di silenzio alla presenza del Sindaco, del Prefetto di Palermo e di un rappresentante dell'Anpi. "Nonostante le restrizioni imposte per il contrasto al Covid-19 - ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando - ci sembra doveroso ricordare e celebrare la Liberazione. Ricordare i valori di solidarietà, di antifascismo e di collaborazione fra le diverse anime democratiche del nostro paese, è il modo migliore oggi per riconoscere come quei valori abbiano unito il nostro Paese nell'impegno contro il Virus."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.