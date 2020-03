Coronavirus: plauso della Lega a Rap per uso candeggina su strada

"Apprendiamo direttamente dal presidente Norata, che finalmente la Rap si è attivata per la sanificazione della città, utilizzando prodotti

come la candeggina di cui in tanti avevamo sollecitato l'utilizzo, in primis proprio il Gruppo consiliare della Lega". Lo dichiarano i consiglieri comunali della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda, Alessandro Anello, Marianna Caronia e Elio Ficarra.

"Il gruppo consiliare - si legge in una nota - in questi giorni è stato in stretto contatto con il presidente della società partecipata. È una buona notizia. In questo momento tutti devono fare uno sforzo maggiore dell'ordinario, perché la drammatica situazione che stiamo vivendo è straordinaria, concludono gli esponenti della lega di Palazzo delle aquile".

CLICCA QUI PER LEGGERE LO STUDIO SUL JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION

