Coronavirus, i sindacati: "Dove sono mascherine e guanti per chi lavora in aeroporto?"

“I lavoratori del trasporto aereo, a ranghi ridotti per effetto delle turnazioni messe in campo, sono rimasti regolarmente in servizio negli aeroporti siciliani, e in particolare quelli di Palermo e Catania, per garantire i servizi minimi essenziali. A loro va il nostro apprezzamento e ringraziamento. Ma non possiamo che denunciare, allo stesso tempo, che questi lavoratori continuano a operare in assenza dei dispositivi previsti per evitare la diffusione del contagio da Covid 19”. Cosi la Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo Sicilia con i segretari Gaetano Bonavia, Antonio Dei Bardi, Houda Sboui e Domenico De Cosimo, intervengono sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto aereo che continuano a garantire il servizio negli scali aeroportuali siciliani durante l’emergenza da Covid 19.

"Si attendono da troppo tempo mascherine e guanti - dicono i sindacalisti -. La sicurezza e la salute dei lavoratori e quella dei loro familiari, sono un bene primario e non possono essere messe a rischio. Chiediamo ad aziende e istituzioni di adoperarsi per garantire la loro incolumità personale e quella delle loro famiglie. I vertici delle aziende hanno finora predisposto informative e disposizioni sugli obblighi dei lavoratori e sulle misure che hanno l’obiettivo di ridurre costi aziendali, a fronte di minori introiti. Seppur condivisibile tale iniziativa è gravata solo ed esclusivamente sul costo del personale, quando la priorità reale che governo, Associazioni datoriali e Sindacati si sono posti, rimane quella di salvaguardare i lavoratori con forniture di disinfettanti, guanti e mascherine”. I segretari aggiungono “Rivolgiamo un appello alle istituzioni, Prefetture e Protezione civile, a fare presto e consentire un canale di approvvigionamento prioritario date le difficoltà delle aziende nel reperire guanti e mascherine. E’ grande lo sconforto, l’esasperazione dei lavoratori del trasporto aereo che, privi di dispositivi di protezione individuale e contestualmente obbligati a effettuare un servizio di interesse pubblico e collettivo, sono consapevoli che tutto il comparto del trasporto aereo è e sarà gravemente penalizzato dall’emergenza pandemica in atto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo concludono: “siamo impegnati col massimo sforzo a garantire il perseguimento dell’obiettivo condiviso da tutti i soggetti in campo, governo e associazioni datoriali e sindacati firmatari del contratto nazionale di lavoro, di salvaguardia e tutela dell’occupazione e della continuità aziendale del trasporto aereo", concludono Bonavia, Dei Bardi, Sboui e De Cosimo.