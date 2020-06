Coronavirus, in Sicilia scovati due nuovi casi positivi su 2.187 tamponi eseguiti

Cresce lievemente il numero dei positivi al Covid-19 in Sicilia con due nuovi casi scovati rispetto a ieri. Secondo il bollettino fornito dalla Protezione civile nazionale (oggi la Regione non ha diffuso i dati perchè la cadenza degli aggiornamenti non è più giornaliera ndr) gli attualmente positivi sono 806. Trentadue sono ricoverati con sintomi, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.187 tamponi e non si registrano nuovi decessi. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia nell'Isola è di 3.460 persone.

La situazione in Italia

Il numero totale di attualmente positivi è di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. 21.091 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri.

La fase tre a Palermo

Intanto entra nel vivo la fase tre. Ieri sono tornati i nuotatori alla piscina comunale e oggi il Santuario di Santa Rosalia ha potuto accogliere i pellegrini. Tutto però sempre nel rispetto delle norme anti contagio. E' attesa per lunedì invece la riapertura della Stadio della Palme.

