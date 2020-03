Coronavirus, positiva insegnante di Capaci: "E' stata a una festa, chi ha partecipato stia in casa"

Anche Capaci si sveglia con lo spettro del Coronavirus. Si allunga la lista delle persone contagiate nel Palermitano. L’ultimo caso è quello di un’insegnate di 46 anni rientrata a Palermo lo scorso 25 febbraio da Praga (Repubblica Ceca) passando per l’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo. La donna si trova da quattro giorni ricoverata al Cervello e le sue condizioni sembrano buone. Intanto il sindaco Pietro Puccio ha disposto la sanificazione degli uffici pubblici, delle chiese, del cimitero e dei luoghi che la donna potrebbe aver frequentato.

“Abbiamo effettuato delle verifiche - spiega a PalermoToday il primo cittadino - perché l’insegnante, il giorno successivo al rientro, ha partecipato a una festa in un locale del paese. I suoi familiari e le due ragazzine che erano partite con lei sono adesso in isolamento volontario”. E lo stesso ha fatto sua mamma, titolare di un supermercato a Capaci, che ha deciso di abbassare la saracinesca a scopo precauzionale.

Questa mattina il Sindaco ha convocato una riunione del Centro operativo comunale per studiare alla presenza di funzionari, dirigenti, personale dell’Asp e delle forze dell’ordine, le prossime mosse. “C’è un clima di paura a Capaci - aggiunge Puccio - ma devo dire che fortunatamente è molto contenuto. Ci auguriamo che i nostri compaesani non si lascino travolgere dal panico di cui non abbiamo bisogno e decidano di rispettare le misure adottate per limitare il fenomeno”.

Per seguire le direttive ministeriali e limitare le possibilità di contagio il Sindaco ha interrotto i ricevimenti negli uffici pubblici e ha autorizzato due dipendenti comunali a lavorare con la formula dello smart working. Ma non solo: “Si è deciso - ha scritto Pietro Puccio sulla sua pagina social - di sospendere manifestazioni, eventi e spettacoli, le attività di pub, le scuole di ballo, le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo e le discoteche, di limitare lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con l’obbligo per i gestori di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Stazionarie ma buone le condizioni del camionista 55enne di Terrasini, rientrato da Carrara (Toscana) e tuttora ricoverato nella tenda dedicata al triage e allestita davanti al Cervello per l’emergenza. “Non è mai passato da Terrasini. Si è reso conto che un ristorante in cui aveva mangiato al Nord - ricostruisce un amico - era stato chiuso per effettuare la sanificazione. Avendo questo dubbio è arrivato all’aeroporto di Palermo, dove sono andato a prenderlo con tanto di mascherina FFP2, ed è andato in ospedale per fare il tampone”.

I medici hanno sottoposto a controlli entrambi invitando l'amico dell'autotrasportatore a restare per qualche giorno a casa e a contattare i numeri d’emergenza qualora si presentassero i primi sintomi influenzali, la febbre o altro. In un primo momento sembrava che il camionista dovesse essere trasferito all’ospedale di Caltagirone, ma la notizia è poi risultata priva di fondamento.