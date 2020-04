Coronavirus, positive altre due infermiere del Maria Eleonora hospital

Altre due infermiere del Maria Eleonora Hospital infette, e con loro i rispettivi mariti e i figli. Sale il numero dei contagi all’interno della clinica di viale Regione in cui sono stati registrati già 35 casi positivi al Coronavirus. Entrambe erano risultate negative al primo tampone ma nonostante la quarantena domiciliare il secondo accertamento ha dato l’esito opposto.

Le condizioni del marito di una delle infermiere, dopo i primi sintomi manifestati, sono lentamente peggiorate. Poi sono sopraggiunte anche le difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cervello. Intanto anche un altro paziente della stessa struttura, un uomo di 58 anni, è risultato positivo ed è stato portato al Covid hospital di Partinico.

Circa una decina di giorni fa i carabinieri del Nas hanno inviato in Procura un’informativa sul focolaio esploso. I magistrati hanno aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati né ipotesi di reato, per ricostruire l’accaduto e chiarire eventuali responsabilità penali. A questa indagine si aggiunge quella interna disposta dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, della quale non si conoscono ancora i dettagli.