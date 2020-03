Coronavirus, indipendentisti di Antudo a Musumeci: "Tamponi e mascherine per tutti"

Emergenza Coronavirus, gli indipendentisti di Antudo si rivolgono direttamente al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Hanno una sola e precisa richiesta: tamponi per tutti. "La performance di Musumeci che getta l’inefficace mascherina inviata da Roma ci parla di quanto terrore ci sia in questo momento in chi governa l’isola. Piuttosto che invocare l’uso dell’esercito, bisognerebbe fare immediatamente l’unica cosa che ci sembra abbia ottenuto risultati rapidi in altre parti del globo: fare il tampone al maggior numero di persone nel più breve tempo possibile", dichiara Luigi Sturniolo di Antudo.

La richiesta parte per porre rimedio alle mille incertezze diffuse intorno al virus. Non si sa ancora se e quanto durerà l'emergenza. Non è possibile prevedere quando e se verrà prodotto un vaccino. Non si può calcolare per quanto tempo ancora dovremo rimanere chiusi in casa. "Riteniamo che questa sia la strategia necessaria oggi per isolare i focolai in Sicilia: assicurare tamponi a tutti e dotare di mascherine e dpi i soggetti più esposti al contagio, operatori della sanità, operai costretti a lavorare per il “bene del paese”, cassiere della grande distribuzione", conclude Sturniolo.