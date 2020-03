Comune: oltre 3 mila impiegati lavorano da casa, spunta la novità dell'assistente virtuale

Palazzo delle Aquile e la sfida dell'innovazione per garantire i servizi ai cittadini in tempo di Coronavirus. L'amministrazione punta sull'intelligenza artificiale per rispondere alle domande più comuni in questo momento di emergenza. Attesa decisione per le riunioni del Consiglio online