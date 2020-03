Palazzo delle Aquile, al via l'igienizzazione: operai Reset al lavoro per pulire il municipio

Tute bianche della Reset al lavoro per igienizzare Palazzo delle Aquile. La pulizia del municipio è iniziata stamattina dal secondo piano. Ne dà notizia il capogruppo della Lega in Consiglio, Igor Gelarda, che aveva chiesto al sindaco la sanificazione di Palazzo delle Aquile e degli altri uffici comunali (sollecitata anche dal segretario generale) "al fine di contenere l'emergenza Coronavirus".

"Nei prossimi giorni, la Reset completerà la pulizia di tutto l'edificio. Il presidente Perniciaro, con il quale ho parlato stamani, mi ha garantito che l'igienizzazione a base di alcol e cloro verrà estesa oltre che al Palazzo delle Aquile anche a tutti gli uffici comunali per i quali la pulizia dipende da Reset".

"Non posso che esprimere soddisfazione per questo gesto, che in un momento di disagio e di paura complessiva a causa del Coronavirus, è comunque un segnale di attenzione verso i dipendenti del Comune e le loro famiglie, e quindi - conclude Gelarda - indirettamente verso tutta la comunità".