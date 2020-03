La polmonite, l'incubo Coronavirus, la guarigione: la lezione della maestra di 92 anni

Un'anziana maestra di 92 anni che in mattinata lascerà il Covid Hospital di Partinico, perché guarita dal Covid 19. E' tutta in questa immagine la speranza di vincere la battaglia contro un virus che da quasi un mese ha paralizzato la Sicilia e il resto del Paese. Perché se lei ce l'ha fatta, lei che fa parte di quegli anziani considerati 'spacciati' se contagiati dal Coronavirus, "allora - ripetono i medici - non è poi questo mostro imbattibile". La maestra era arrivata al Covid Hospital di Partinico una decina di giorni fa dall'ospedale di Ribera. E a Ribera era giunta dal proprio paese, Montallegro, in provincia di Agrigento.

Una brutta polmonite interstiziale, come ha raccontato all'Adnkronos il coordinatore medico del Covid Hospital, Vincenzo Provenzano. "Siamo riusciti a tirarla fuori da quella casa per anziani ma i parenti erano già pronti al peggio - ha detto -. Lei invece si è ripresa, ha risposto bene alle cure con gli antivirali e da qui la decisione di dimetterla". La donna non aveva nessun altra patologia, un elemento che risulta determinante nella lotta al virus. "E' rimasta lucida per tutto il periodo della sua degenza. A volte un po' disorientata dal fatto di trovarsi in un'ambiente nuovo ma un fatto normale alla sua età. La più bella gratificazione è poter dire che abbiamo sconfitto questo virus e lo è ancora di più se ci siamo riusciti su un soggetto anziano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con la maestra di Montallegro lasceranno il centro di Partinico dedicato all'emergenza Covid 19, anche altri quattro pazienti, anche loro tutti clinicamente guariti. Non ce l'ha fatta invece un'altra anziana, novantunenne, originaria di Ciminna, ospite della Rsa di Villafrati. E' morta ieri mattina. L'anziana era affetta da altre patologie.