Dalla grigliata sui tetti allo showbiz, pensionato dello Sperone ha un agente: "1.500 euro un'intervista"

Dalla grigliata sui tetti dello Sperone allo showbiz, il passo è breve. Giuseppe Spagnolo, il pensionato dello Sperone che a Pasqua ha organizzato insieme ad altre persone un barbecue sui tetti allo Sperone, in barba al distanziamento sociale e alle norme anti Coronavirus, ha ingaggiato un agente per rilasciare interviste. Sì, proprio lui: l'autore del video girato a Pasqua, quello che "a mia stu virus mi parsi subito cuinnutu".

Lo ha rivelato lo stesso Spagnolo a "La Zanzara", celebre programma radiofonico in onda su Radio 24: "Con me da oggi non si può più parlare. Lei con me non deve parlare - ha detto ai conduttori Cruciani e Parenzo -. se vuole le do un numero. Non le posso rispondere, da oggi. Manco un secondo, ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente, se vuole il numero…".

Per verificare le parole di Spagnolo, i conduttori hanno contattato l'agente. Il quale ha confermato tutto. "Sì, è un nostro contrattualizzato - si sente nella telefonata de "La Zanzara -. E' per un video?". "No, radio, dieci minuti”, rispondono i conduttori. "Gratis non si può fare perché dobbiamo anche recuperare i soldi della multa di questo signore, poverino. Le posso fare 1.500 euro più Iva".

Da qui parte la contrattazione: "Possiamo chiudere a 800 più Iva, otto minuti”, risponde Parenzo. "Mille, più Iva e fattura", dice l'agente. "Chiudiamo a 900", interviene Cruciani. "Abbiamo un accordo allora, ecco la mail dove mandare i dati per la fattura, gli orari, il contatto telefonico".