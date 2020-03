Scuola sempre più digitale per il Coronavirus: fondi in arrivo per Palermo e provincia

Da seimila a ventimila euro per ogni scuola di Palermo. Sono in arrivo anche in Sicilia i fondi stanziati dal Governo per il potenziamento della scuola digitale. “L’Isola figura tra le tre regioni che hanno ricevuto maggiori fondi, degli 85 milioni di euro stanziati per tutto il territorio nazionale, come misura di intervento per il miglioramento della qualità della didattica a distanza", dicono i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Valentina D'Orso, Aldo Penna e Adriano Varrica.

I pentastellati spiegano che "2,3 milioni andranno alle scuole di Palermo e provincia, di cui 262.415,76 euro per risorse destinate al potenziamento delle piattaforme e degli strumenti digitali, 1.908.769,55 euro per risorse finalizzate all'acquisto di dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti e per potenziare connettività di rete. Infine, 131.207,43 euro saranno destinati alla formazione in e-learning del personale scolastico".