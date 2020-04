Coronavirus, positivi 5 pazienti e un'infermiera: clinica Villa Maria Eleonora in quarantena

Maria Eleonora Hospital: "A disposizione 30 posti letto per pazienti non Covid-19"

„AlmenoAAlmeno 5 pazienti e un'infermiera del Maria Eleonora Hospital sono risultati positivi al Coronavirus. Terminata la coltura è arrivata la conferma sui tamponi dal laboratorio del Policlinico ai quali sono stati sottoposti alcuni pazienti della struttura di viale Regione Siciliana accreditata con il servizio sanitario nazionale. Un piccolo focolaio è scoppiato all'interno della clinica centro di riferimento per la Cardiochirurgia e inserita nella "rete dell'infarto". La struttura è stata messa in quarantena e tutto il personale è stato sottoposto ad accertamenti per il Covid-19.

Due giorni fa una paziente ricoverata lì da circa due mesi, una donna di 73 anni che aveva subito un'operazione chirurgica, è stata portata con un'ambulanza di contenimento al Covid hospital di Partinico per un principio di polmonite dopo essere risultata positiva al tampone. Le sue condizioni si sono pian piano aggravate ed è stato necessario intubarla per ricoverarla in Terapia intensiva.

L'infermiera risultata positiva invece si trova in isolamento domiciliare. L'Asp ha disposto tamponi per il resto dei sanitari in servizio al Maria Eleonora Hospital che da ieri si trovano rinchiusi all'interno della clinica. Medici e operatori che non erano di turno ieri invece sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.

Alla fine di marzo, in relazione all'emergenza legata alla gestione della diffusione del virus Covid-19, il Maria Eleonora Hospital di Palermo si era reso disponibile a svolgere attività di cardiochirurgia e chirurgia vascolare in urgenza su pazienti provenienti dal pubblico con équipe interna. "La struttura - si leggeva in una nota - mette a disposizione 30 posti letto non Covid-19, in modo da ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti di degenza ordinaria".