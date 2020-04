VIDEO | Virus, flash mob di ristoranti e pub con chiave "consegnata" al Governo: "Abbiamo paura, così chiudiamo per sempre"

Hanno alzato le saracinesche dei loro locali, abbassate ormai da quasi due mesi, hanno riacceso le luci, gli impianti audio e video. Si sono riappropriati di una ritualità che gli è stata negata per colpa dell'emergenza Coronavirus e alla quale devono rinunciare fino all'1 giugno. Un nutrito gruppo di ristoratori e titolari di pub palermitani ha aderito al flash mob "Risorgiamo Italia" organizzato in tutta Italia per richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione del settore, che è stato il primo a chiudere e sarà tra gli ultimi a riaprire. Secondo il nuovo decreto del premier Giuseppe Conte, dal 4 maggio - se non interverranno ulteriori decisioni delle varie Regioni - i ristoratori potranno fare attività da asporto e non più solo consegne a domicilio. Per la riapertura reale, per poter accogliere i clienti (anche se con regole nuove e ancora in divenire perchè il distanziamento sociale sarà un punto cardine ndr), bisognerà aspettare il primo giugno. Una decisione - insieme al fatto che gli aiuti promessi sono considerati insufficienti - che ha innescato la protesta.

Il flashmob "Risorgiamo Italia" è stato voluto a livello nazionale dal Movimento imprese ospitalità e a livello regionale e locale rilanciato da vari soggetti.Cavù, Balata, Qvivi, Zammù, Fabbrica 102, Borgese Tapas Bar, Palazzo Branciforte, Osteria Mangia e Bevi, Quattroventi, Osteria Ballarò, Pot Cucina e bottega, Fuoriluogo, Cortiletto Mazzini sono sono alcuni degli aderenti all'iniziativa. Tra loro ci sono realtà consolidate, ma anche attività giovani in fase di startup. Il grido è comune: "Non lasciateci soli. Molti stanno valutando di non aprire più". E oggi una grande chiave, che vuole rappresentare le chiavi di tutti i locali, sarà consegnata al sindaco Leoluca Orlando perché le faccia arrivare sui tavoli del Governo.