VIDEO | Coronavirus, code nei supermercati: "Sono qui solo per la carne per il barbecue"

L'assalto dei palermitani in vista della chiusura domenicale. Dai Carrefour di via Libertà e via Petralia Sottana ai Prezzemolo e Vitale di viale Regione Siciliana e piazzetta Bagnasco: ovunque centinaia di persone in attesa coi carrelli. In uno dei Lidl di viale Regione Siciliana la fila attraversa tutto il parcheggio, mentre in quello di via Roma arriva quasi fino alla stazione centrale