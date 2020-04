Virus, il sindaco di Ficarazzi: "Via alla consegna gratuita a domicilio delle mascherine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da oggi i cittadini di Ficarazzi potranno beneficiare gratuitamente di una mascherina per evitare contagi da Covid-19". Lo ha annunciato il primo cittadino, Paolo Francesco Martorana.

Basterà contattare il comune di Ficarazzi tramite un messaggio whatsapp al numero 3493967301 o inviare una mail a protocollo@comune.ficarazzi.pa.it specificando le proprie generalità, indirizzo e numero dei familiari. Le mascherine di protezione individuale saranno consegnate a domicilio da un volontario della Protezione civile territoriale e verranno fornite singolarmente ad ogni componente della famiglia.

L'iniziativa è stata promossa dal Dipartimento di Protezione civile della Regione siciliana che ha consegnato i presidi di protezione al Comune di Ficarazzi. Non per nulla, le mascherine fanno parte di un carico di materiale medico proveniente da Shanghai con cui nei giorni scorsi la Regione siciliana grazie alla collaborazione dell'Upmc di Pittsburgh (University of Pittsburgh Medical Center) ha inteso fornire in primo luogo le strutture sanitarie pubbliche regionali, i medici di base, i pediatri, le case di riposo e residenze per anziani nonché le forze dell'ordine, in prima linea insieme agli operatori sanitari nell'emergenza Covid-19.

Alla luce del Dpcm del 26 aprle 2020, la formitura gratuita di questi presidi di protezione per la cittadinanza rappresenta un segno di civiltà e di responsabilità che sottrae numerose famiglie in difficoltà economica all'onere dell'acquisto delle mascherine e contemporaneamente induce tutti a indossarle. Intanto, il comune di Ficarazzi sottolinea che dal 4 maggio 2020, con l'avvio della fase 2, indossare la mascherine in luoghi chiusi, siano essi privati o pubblici e sui mezzi di trasporto sarà obbligatorio.