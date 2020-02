Coronavirus, festa di compleanno all'ospedale Cervello per la turista bergamasca

Festa di compleanno in ospedale per la turista bergamasca ricoverata da lunedì all’ospedale Cervello per l’infezione da Coronavirus. Ad organizzarla è stato il personale sanitario, che ha voluto festeggiare in corsia i 62 anni della donna. Una festa a tutti gli effetti con tanto di torta, regali e sorrisi allestita nella stanza di isolamento in cui la donna è ricoverata.

Un’iniziativa - finanziata dal personale stesso - che ha portato un po’ di serenità in una situazione non certo facile, che ha richiesto l’attuazione di sforzi straordinari e di rigidi protocolli. I medici e il personale sanitario hanno festeggiato protetti da tute anti-batteriologiche e mascherine.

Le condizioni della donna, che non ha più la febbre, stanno lentamente migliorando.