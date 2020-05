Protestano anche dj, barman e titolari di locali: "Fase due? Siamo stati dimenticati"

Si riuniranno tutti sabato alle 10 in piazza del Parlamento, davanti all'Ars, per far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni "di trovare insieme una soluzione che possa far ripartire il mondo dell’intrattenimento serale e della movida notturna, così da restituire il lavoro a tanti operatori del settore".

Il comparto, costituito da numerose figure professionali, produce annualmente in tutta Italia un indotto di miliardi di euro ed a seguito dell’emergenza Covid-19 è stato il primo a fermarsi e sospendere le attività. Dal 23 febbraio deejay, cantanti, musicisti, band, ballerini, camerieri, barman, addetti alla sicurezza e migliaia di altre persone, che ruotano attorno al mondo delle discoteche e dei locali notturni, hanno perso il lavoro. Molti non hanno ricevuto sussidi o ammortizzatori sociali e non ce la fanno più andare avanti. I titolari dei locali hanno chiuso le loro attività continuando a sostenere affitti e altri costi gestionali. Dentro questo settore ci sono migliaia e migliaia di famiglie senza più reddito e senza più lavoro.

Da quando è arrivato il via libera alla riapertura delle attività non tutti hanno rialzato la saracinesca. Alcuni, tra spese accumulate e nuove regole, hanno preferito restare chiusi. "Siamo stati dimenticati – dicono gli operatori del settore sostenuti dal sindacato Silb – comprendiamo che bisogna mettere in atto condizioni e misure di sicurezza ma dobbiamo ripartire. Chiediamo alle istituzioni di trovare, insieme a noi, una soluzione che permetta la riapertura, un tavolo tecnico attorno al quale studiare insieme una ripartenza in piena sicurezza. Siamo aperti e disponibili a collaborazioni, ma non possiamo più rimanere chiusi”.

La manifestazione, assicurano, rispetterà tutte le norme di sicurezza: i partecipanti indosseranno le mascherine e manterranno il distanziamento sociale, "a conferma che imprenditori, liberi professionisti e dipendenti del settore chiedono un confronto pacifico con le istituzioni". Insieme, in sinergia per restituire lavoro e dignità a novantamila operatori in tutta Italia.