VIDEO | Virus, la "fase 2" a Palermo: "Non cambia nulla, sempre massima attenzione"

Ecco come i palermitani hanno reagito all'allargamento delle restrizioni. Per alcuni ci saranno più difficoltà nel mantenere il distanziamento sociale e per la mancanza di lavoro. C'è chi è pessimista: "Se usciamo tutti in massa, ci sarà un boom di contagi". Ma qualcuno non nasconde il senso di libertà nell'essere fuori, pure con guanti e mascherina, e nel poter rivedere i propri cari